Последнее обновление: 03.04.2020 18:33

Россия ночью полностью закроет авиасообщение

Россия в ночь на субботу полностью остановит все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев домой.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на два источника, которые ссылаются на телеграмму Росавиации. Эту информацию подтвердил Reuters один источник на авиарынке.

Минтранс отказался от комментариев, Росавиация пока не предоставила комментариев.

С 27 марта Россия закрыла все регулярные международные рейсы, оставив только рейсы для вывоза граждан РФ в Россию и граждан иностранных государств из России домой.

Позже Росавиация ограничила вывозные рейсы для россиян - в Москву каждый день могли возвращаться только 500 человек, а в другие аэропорты - по 200 человек в сутки.

Значительное количество россиян пока остается за границей.

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