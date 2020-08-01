Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа

В России обсуждается возможность полностью возобновить международное авиасообщение с другими странами с 11 августа, однако окончательного решения еще нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сказал один из собеседников агентства. По словам второго источника, эта идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта ограничила международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

О частичном возобновлении авиасообщения с 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин объявил 24 июля. Первые три страны, куда можно будет полететь, — это Турция, Великобритания и Танзания. Также с сегодняшнего дня будет открыта граница России и Абхазии.

На следующем этапе отмены ограничений Россия рассматривает возобновление авиасообщения с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает РБК.