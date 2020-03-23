Последнее обновление: 23.03.2020 11:03

Россия ограничила авиасообщение со 146 странами из-за коронавируса

Россия с понедельника, 23 марта, временно ограничила авиасообщение со 146 странами и территориями в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Сохранятся лишь регулярные рейсы из Москвы в столицы или крупные города иностранных государств, список которых опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Кроме того, авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы в эти страны для отправки их граждан на родину или вывоза из них россиян.

Россия ранее уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Норвегией и Швейцарией, а также странами Евросоюза, передает DW.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в начале марта ухудшила прогноз влияния пандемии на отрасль. Доход авиакомпаний в 2020 году может сократиться не менее чем на 63 млрд долларов США (в пересчете - 55,5 млрд евро), допускают эксперты IATA.

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