Россия ограничивает полеты в Европу

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за пандемии коронавируса.

Об этом объявил в среду оперативный штаб по борьбе с завозом и распространением COVID-19 под председательством Татьяны Голиковой, передает Интерфакс.

В крупнейшие страны ЕС прекращаются все полеты за исключением регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Полеты выполняются исключительно через терминал F «Шереметьево».

Чартерные рейсы разрешаются лишь для вывоза из России иностранных туристов и россиян - из зарубежных стран.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, штаб не указывает. Ранее в среду об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщил «Аэрофлот».