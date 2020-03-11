Последнее обновление: 11.03.2020 21:48

Россия ограничивает полеты в Европу

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за пандемии коронавируса.

Об этом объявил в среду оперативный штаб по борьбе с завозом и распространением COVID-19 под председательством Татьяны Голиковой, передает Интерфакс.

В крупнейшие страны ЕС прекращаются все полеты за исключением регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Полеты выполняются исключительно через терминал F «Шереметьево».

Чартерные рейсы разрешаются лишь для вывоза из России иностранных туристов и россиян - из зарубежных стран.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, штаб не указывает. Ранее в среду об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщил «Аэрофлот».

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование