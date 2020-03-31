Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже российских

Рекордные остатки газа в европейских подземных хранилищах из-за теплой зимы и рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) уронили спотовые цены на газ в Европе до уровня внутрироссийских цен.

Во вторник, 31 марта, цена голубого топлива на голландской TTF и на британском газовом хабе National Balancing Point (NBP) установилась на уровне 82 доллара за тысячу кубометров, а накануне она опускалась ниже 80 долларов, передает Интерфакс.

В западных российских регионах - Ленинградской и Смоленской областях - стоимость реализации газа в 59 долларов за тысячу кубов, увеличенная на величину экспортной таможенной пошлины 30% составляет 84-85 долларов, заметно превышая цену на европейских площадках.

Холодная погода, накрывшая в последние дни марта всю Европу, не остановила снижение спотовых цен на газ.

Беларусь покупает российский гах по цене 127 долларов за тысячу кубометров, что примерно в полтора раза дороже текущих европейских рыночных цен.