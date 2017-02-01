Цена газа на хабах в Европе растет после блокировки Польшей OPAL

Цена газа на спотовом рынке на севере Европы растет с утра среды на сокращении поставок газа по "Северному потоку" после блокировки польской стороной части мощностей газопровода OPAL, принимающего газ из морской магистрали.

На данный момент цена газа с поставкой "в течение дня" на британской площадке National Balancing Point (NBP) протестировал уровень 58 пенсов за терм ($257,4 за тысячу кубометров) после $248 на закрытие торгов во вторник.

На главном европейском хабе - голландской TTF - "на следующий день" заключаются уже по $246 после $236 днем ранее.

В движение пришел и индекс хаба в австрийском Баумгартене, пробив отметку в $250 - сейчас газ здесь торгуется по $252 после $244 днем ранее.

В связи с ограничением на поставку газа по газопроводам у "Газпрома" остается два источника газа - подземные хранилища в Европе и спотовый рынок, куда как "Газпром", также как и его клиенты могли обратиться за недостающими объемами газа.

Кроме того, обновленный прогноз погоды обещает на следующей неделе в Европе новое похолодание.