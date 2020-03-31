Белавиа отказывается от полетов в Москву, Казахстан и Украину

Белорусская госкомпания «Белавиа» сообщила о прекращении полетов в Москву, а также в Украину и Казахстан.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом…», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Временно, до 30 апреля не будут выполняться рейсы в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево), в Нур-Султан и Алматы с 31 марта по 14 апреля, в Киев, Одессу, Львов, Харьков до 24 апреля.

Компания сообщила, что возврат средств или изменение даты вылета можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.