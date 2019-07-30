Wizz Air придет в Беларусь весной 2020 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air весной 2020 года начнет осуществлять полеты по маршруту Будапешт-Минск. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. "Венгерская авиационная администрация направила в адрес Департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт-Минск венгерского перевозчика Wizz Air. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию" - сказал директор департамента. Он также сообщил, что авиационные власти Беларуси согласовали частоту полетов с российскими коллегами на сезон IATA осень-зима 2019-2020. Она останется на прежнем уровне - 63 рейса в неделю для каждого из партнеров.

Весной 2019 года посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора во время встречи с председателем Гродненского облисполкома сообщил о том, что прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно.

Wizz Air (Виз Эир) — низкобюджетная авиакомпания, которая акцентирует свое внимание на рынке Центральной и Восточной Европы. Группа Wizz Air включает в себя три авиакомпании: Wizz Air Венгрия, Wizz Air Болгария и Wizz Air Украина.