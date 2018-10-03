Последнее обновление: 03.10.2018 17:23

Банк развития РБ профинансирует ремонт Оршанского аэродрома

Банк развития Беларуси предоставит кредит в объеме до $25 млн. для реконструкции аэродрома в Орше, следует из постановления Совмина РБ №708 от 2 октября 2018 года.

Проект предусматривает капитальный ремонт существующей взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, строительство вспомогательных сооружений. Примечательно, что получателем кредита выступает национальный аэропорт Минск.

Этим же документом увеличен с $52,17 млн. до $68 млн. лимит кредитной линии, открытой Нацаэропорту Минск для строительства второй взлетно-посадочной полосы.

Кредиты предоставляются по ставке 7,05% годовых.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование