Минтранс РБ хочет создать государственного лоукостера

Минтранс Беларуси озвучил идею создания второй государственной компании авиакомпании, которая предложит более бюджетные перелеты из региональных аэропортов.

«Мы задумались о создании второй белорусской компании, после «Белавиа», более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно», — сказал министр транспорта РБ Алексей Авраменко в эфире белорусского ТВ (СТВ).

Из пояснений министра следует, что создание лоукостера рассматривается не столько, как попытка сбить цены на билеты Белавиа, в первую очередь на туристические чартеры, сколько как средство привлечения в страну туристов из соседних стран.

«Да, есть идеи создания своей лоукост-компании… надо выстраивать эту схему, это будет интересно местным властям. То есть выбирать какие-то определенные направления. Допустим, Израиль тот же возьмем – хорошо пользуется спросом там Республика Беларусь – и выстраивать маршруты в этом направлении», - ответил Авраменок на вопрос «Учитывая, что в Гродно безвиз, возможно, и будет загрузка?».

Власти Беларуси уже подписали соглашение с венгерской компанией о запуске лоукостера, но реализация проекта была отложена из-за коронавируса.

«…у нас было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась пандемия. Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов», - проинформировал министр.

Впрочем, теперь ситуация радикально изменилась. И дело не в возможном снижении спроса из-за пандемии коронавируса. После рейдерского захвата Белгазпромбанка, иностранные инвесторы будут заново оценивать риски ведения бизнеса в синеокой. Может, понимая реальный расклад, министр транспорта и завел речь о государственном лоукостере. Вот только будет ли этот гослоукостер интересен белорусским туристам?