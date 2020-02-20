Белавиа покупает в лизинг 3 самолета Embraer

Авиакомпания "Белавиа" приобретает три самолета нового поколения Embraer E195-Е2. Лизинговый договор на поставку подписали сегодня в Минске генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров и президент лизинговой компании AerCap Филип Скраггс.

Прибытие первого из трех самолетов с завода-изготовителя ожидается в декабре 2020 года, двух следующих - в начале 2021-го.

"Авиакомпания "Белавиа" успешно осуществляет обновление воздушного флота на протяжении нескольких лет. В 2019 году мы получили три новых самолета Embraer-175, весной 2020 года ожидаем поступление еще одного Embraer-175, а уже в декабре текущего года наш парк пополнится абсолютно новым самолетом Embraer-195-E2", – сообщил Гусаров, которого цитирует Sputnik.by.

Летом 2018 года "Белавиа" на авиасалоне в Фарнборо заключила с американской компанией Air Lease Corporation лизинговый договор на покупку 7 Boeing 737 MAX.

Весной 2019 года Минтранс заявил, что данные самолеты могут быть переданы Беларуси только после того, как Европейское агентство по безопасности полетов снимет запрет на их полеты.

В декабре 2019 года глава Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко провел встречу с вице-президентом компании Boeing по продажам и маркетингу коммерческого сектора в Центральной Азии и России Грегори Лакстоном. Беларусь надеется в 2020 году получить 2 б/у самолета Boeing 737-800 и 7 новых лайнеров Boeing 737 MAX 8.

"Как и многие другие компании мы столкнулись с проблемами в поставках МАХ, но мы надеемся, что Boeing сможет разрешить проблемы, с которыми столкнулся", – сказал Гусаров.

Плана "Б" на случай, если самолеты не будут поставлены к зиме, у компании пока нет.