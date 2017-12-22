Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

Подробности инцидента с белорусским самолетом в Киеве

Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс В2 842 по маршруту Минск – Киев (аэропорт «Борисполь») 22 декабря 2017 года, прошла в штатном режиме. После посадки самолета, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку переднее шасси воздушного судна частично задело грунт, в связи с чем командир экипажа принял решение прекратить движение.

Пассажиры были доставлены в терминал на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На данный момент за пассажирами отправлен резервный борт. Ожидаемое время вылеты из Киева в Минск запланировано в 15.40.

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