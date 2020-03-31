«Транснефть» урегулировала «грязную нефть» еще с двумя компаниями

«Транснефть» завершила урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», с «Сургутнефтегазом» и французской Total.

Об этом сообщает пресс-служба «Транснефти».

Сумма урегулирования покрывает претензии обеих компаний, а также связанных с ними лиц, включая претензии немецкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Leuna, и не превышает предельный размер компенсации в $15 за баррель некондиционной нефти.

«Подписанные документы касаются поставок нефти «Сургутнефтегазом» танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных заводу Leuna, который принадлежит Total. ПАО «Транснефть» находится в завершающей стадии переговоров с компанией «Газпром нефть» в отношении поставок на немецкий завод концерна Total», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Транснефть» продолжает урегулирование последствий инцидента с загрязнением нефти с акционерами НПЗ Шведт в Германии.

«Компания продолжает прилагать усилия по урегулированию с заводом Шведт в рамках двусторонних консультаций, как и было согласовано с Министерством экономики ФРГ», - сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

Акционерами НПЗ являются Rosneft Deutschland GmbH (37,5%), Shell Deutschland GmbH (37,5%), а также AET-Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft mbH (25%), акционерами последней являются RN Refining & Marketing GmbH и итальянская Eni.

«Транснефти» еще предстоит договориться с Роснефтью о компенсации за грязную нефть.