Транснефть может повысить цены на транспортировку нефти

Компания «Транснефть» предложила правительству России внести изменения в методику расчета тарифа на транспортировку нефти, взяв за основу динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии, а не индекс потребительских цен.

Об этом заявил первый вице-президент «Транснефти» Михаил Гришанин в интервью газете «Коммерсант».

«Сейчас тариф компании рассчитывается на основе индекса потребительских цен. Но та продукция, которую закупает «Транснефть», не продается в продовольственном магазине. При расчете какой-то части наших затрат, например расходов на персонал, мы можем применить данные потребительской инфляции. Но к другим статьям расходов, я считаю, нужно применять другие данные официальной статистики, которые также публикует Минэкономразвития: это изменение стоимости электроэнергии, которая является для нас вторым по величине элементом затрат после расходов на персонал, а также индексы цен в промышленности и в строительстве», - отметил Гришанин.

По его словам, «Транснефть» предлагает начиная с 2020 года на следующий пятилетний период планирования использовать не ИПЦ, а композитный индекс из четырех составляющих. Изменение расчета приведет к росту тарифа, который повысится меньше чем на 1%.