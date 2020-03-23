Цены на нефть просели из-за отказа Сената утвердить пакет помощи экономике США

Рынок нефти начал неделю новым обвалом котировок вслед за фондовыми индексами в Азии и фьючерсами на акции США.

На фоне данных о дальнейшей экспансии коронавируса и после того, как американский Сенат не смог набрать 60 голосов «за» план поддержки экономики, предложенный администрацией Дональда Трампа, фьючерсы на сорт Brent обвалились на 8% до 24,69 доллара за баррель, затормозив в 18 центах от нового минимума за 17 лет.

Контракты на WTI в Нью-Йорке падали до отметки 20,84 доллара за бочку, теряя в моменте больше 9%.

На 8:17 нефть сорта Brent торгуется на уровне $25,97 за баррель (-3,74%), WTI - $22,49 за баррель (-0,62%).

На биржах Азии с первых же минут южнокорейский KOSPI провалился на 6,72%, австралийский S&P/ASX 200 - на 6,8%, переписав минимум за 2012 года.

На торгах Гонконгской фондовой бирже индекс Hang Seng обвалился на 1145 пунктов (5,02%) - до значения 21659.

Падением основных индексов открылась в понедельник новая торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня в Китае.

Индекс «Шанхай композит» обвалился на 2,48%, до отметки 2677,59 пункта, сводный индекс SSE 50, отражающий акции 50 наиболее ликвидных компаний, упал на 2,49%.

На бирже в Шэньчжэне ключевой индикатор деловой активности «Шэньчжэнь компонент» упал на 3,16%, до 9828,90 пункта.

План поддержки экономики на 2 трлн долларов, который включает налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и прямые выплаты гражданам на сумму около 3 тысячи долларов на семью из четырех человек, не получил одобрения Сената, где голоса разделились поровну - 47 «за» и столько же «против» (при необходимых 60), пишет finanz.ru.

Белый дом по-прежнему надеется, что переговоры все еще могут привести к успешному прохождению поправок в понедельник вечером. Тем временем банки Уолл-стрит публикуют все более апокалиптические прогнозы по мере того, как число заболевших коронавирусом в США продолжает расти по экспоненте.

По оценке Morgan Stanley, во втором квартале ВВП США рухнет на рекордные в истории 30%. Уже на этой неделе статистика Минтруда США покажет 3 миллиона новых обращений за пособиями по безработице, прогнозирует Bank of America.

Еще более катастрофическую картину видит президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который допускает 30-процентную безработицу и 50-процентный спад ВВП в апреле-июне.