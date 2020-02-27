Цена нефти Brent упала ниже $52 за баррель впервые с 26 декабря 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года упала до $51,94 за баррель на фоне информации данных о снижении спроса и распространении коронавируса.

В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года.

На данный момент, на 8:20 (gmt+3) нефть марки Brent торгуется у отметки $52,08 за баррель, показывая дневное падение на 1,37%.

Стоимость нефти марки WTI колеблется у отметки $48,03 за баррель, снижаясь на 1,44%.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 452 тыс. баррелей и на 21 февраля достигли 443,335 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Неделей ранее рост запасов нефти в США был зафиксирован почти на 7,46 млн баррелей, до 442,468 млн баррелей.