Последнее обновление: 18.03.2020 12:35

Казахстан не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти с 1 апреля 2020 года.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства энергетики республики Серикжан Ерментаев, передает ТАСС.

"Добыча нефти будет выполняться в ранее запланированных объемах. Дополнительных мер по увеличению добычи не предполагается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли страна наращивать добычу с 1 апреля.

По словам Ерментаева, средний показатель добычи нефти в текущем месяце в республике по состоянию на 16 марта составляет 1886 тыс. баррелей в сутки.

Согласно данным Минэнерго Казахстана, в 2019 году объем добычи углеводородов в стране составил 90,5 млн тонн. В 2020 году добыча ожидается на уровне 90 млн тонн.

Страны ОПЕК+ по итогам консультаций в Вене в марте не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

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