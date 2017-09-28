Казахстан увеличил прогноз добычи нефти в 2017 году до 85 млн тонн

Казахстан, присоединившийся в прошлом году к пакту ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, увеличил прогноз добычи углеводородов в стране до 85 миллионов тонн с 81 миллиона тонн, сказал в четверг журналистам вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

“Объем добычи нефти ожидается порядка 85 миллиона тонн (в 2017 году)”, - сказал он.

Страна ежесуточно добывает 1,642-1,645 миллиона баррелей нефти, выполняя пакт ОПЕК+. В рамках пакта Астана обещала снизить производство сырья до 1,680 миллиона баррелей в сутки, но по итогам семи месяцев превысила свою квоту, добывая 1,72 миллиона баррелей в сутки.

Казахстан увеличил добычу нефти и газового конденсата в январе-августе 2017 года на 12,2 процента в годовом сравнении до 56,972 миллиона тонн.