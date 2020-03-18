Россия отправляет школы на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время заседания совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — сказал министр, передает РБК.

В условиях распространения коронавируса Министерство просвещения и Рособрнадзор создают рабочую группу для поддержки систем образования в регионах. По словам министра, ведомствами создана координационная методическая группа по поддержке учителей и родителей, а также организации дистанционного обучения в регионах.

«Открыты соответствующие образовательные ресурсы... Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети могли иметь возможность при необходимости получать образование и не выпадать из образовательного процесса», — сказал он. Кравцов отметил, что доступ ко всем ресурсам будет бесплатным и поблагодарил операторов связи за поддержку в этом вопросе.

При этом Кравцов отметил, что школы продолжат работу, и если родители школьников начальных классов не смогут оставить детей дома, детей можно будет привести в образовательное учреждение.

Дистанционное обучение охватит и учащихся среднего профессионального образования, добавил он.

Из-за сложившейся ситуации будет изменен и график досрочной сдачи ЕГЭ. Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что соответствующий приказ уже направлен в Минюст. Сдача досрочных экзаменов переносится на основной период в июне, на резервные дни. Музаев отметил, что всего досрочно сдавать ЕГЭ в России планировали 32 тыс. человек.

«Если каким-то участникам по каким-то причинам надо сдавать экзамен раньше, по предъявленным документам будет приниматься решение, чтобы они сдавали экзамен в основные дни, в первой половине июня», — сказала Музаев. Обработка результатов ЕГЭ будет проводиться в ускоренном режиме.

По действующему сейчас приказу первый, досрочный этап ЕГЭ должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля. 16 марта о переносе сдачи досрочной части ЕГЭ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Основной период сдачи экзамена запланирован с 25 мая по 29 июня.

В Москве и Московской области из-за коронавируса уже ввели свободное свободное посещение школ.