«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа». Она работает в режиме полного учебного дня (с 9:00 до 14:00).

Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

«В «Яндекс.Школе» дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Все, что требуется для учебы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

На сервисе проводятся уроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, «Яндекс.Школа» предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Видеоуроки транслируются в «Яндекс.Эфире». Их можно смотреть не только в трансляции, но и в записи (недельный архив будет появляться на сайте «Яндекс.Школы» каждую пятницу). Они начинаются в 9:00 и заканчиваются в промежутке между 12:00 и 14:00. В день у учеников 5-11 классов получается от четырех до шести уроков, между которыми предусмотрены перемены.

Уроки в «Яндекс.Школе» начинаются 31 марта. В первую неделю сервис будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов России. Занятия в «Яндекс.Школе» будут идти до конца текущего учебного года.

В «Яндекс.Школе» преподают более ста учителей, среди которых авторы учебников и методических пособий, эксперты по ЕГЭ, организаторы предметных олимпиад, сообщили в компании. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели (в общей сложности 250 уроков).

У «Яндекс.Школы» также есть видеоплатформа для учителей, с помощью которой они могут проводить уроки со своим классом — она доступна в составе сервиса «Яндекс.Учебник». Трансляция ведется от учителя к ученикам, которые могут задавать преподавателю вопросы в чате. В ходе переписки дети и педагоги могут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и файлами.

Для младшеклассников в «Яндекс.Учебнике» доступны более 50 тыс. готовых заданий по русскому языку, математике и окружающему миру. Для их проверки предусмотрена автоматическая проверка, что избавляет педагогов от рутины и позволяет им уделить больше времени общению с классом.

Все школы России перешли на каникулы с 23 марта по 12 апреля из-за коронавируса COVID-19. Учащиеся продолжают заниматься в дистанционном режиме. При этом образовательные учреждения продолжили работу, а родители детей начальных классов по-прежнему могут привести ребенка в школу, если нет возможности оставить его дома.