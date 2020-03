США готовы немедленно начать поставки нефти в Беларусь

Глава МИД Беларуси Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео, обсуждая по телефону «тематику энергетической безопасности», все-таки больше говорили о нефтяных проблемах Беларуси, нежели о ситуации, складывающейся на мировом рынке нефти.

Иными словами, Владимир напомнил Майку о его заявлениях в Минске 1 февраля по поводу готовности отгружать нефть в Беларусь. Сегодня Майк эту готовность подтвердил в телефонном разговоре.

"Госсекретарь подтвердил готовность американских компаний незамедлительно начать продажу нефти Беларуси по конкурентным рыночным ценам», - говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Госсекретарь и глава МИД также обсудили возможности наращивания двусторонних деловых связей, включая планы визита торговой делегации США высокого уровня в Минск в этом году", - отмечается в сообщении.

Майк Помпео также поблагодарил Владимира Макея за организацию успешного визита госсекретаря США в Минск, а также подтвердил, что США выступают в поддержку независимости Беларуси.

Spokesperson Morgan Ortagus’s text:

«Secretary of State Michael R. Pompeo spoke today with Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei. Secretary Pompeo thanked Foreign Minister Makei for a successful February 1 visit to Minsk and reiterated U.S. support for Belarusian sovereignty. The Secretary affirmed the willingness of U.S. companies to begin immediately selling oil to Belarus at competitive market prices. The Secretary and the Foreign Minister also discussed the potential to increase bilateral business ties, including plans for an independently organized senior U.S. trade delegation to travel to Minsk later this year».