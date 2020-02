Daily Beast: Беларусь подписала соглашение о покупке в США 18 млн баррелей нефти

В ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь 1 февраля 2020 года было подписано рамочное соглашение о поставках американской нефти в Беларусь, сообщает американское издание «Daily Beast».

«Представители Госдепа сообщили, что государственная нефтяная компания Беларуси подписала рамочное соглашение с базирующейся в Северной Дакоте нефтяной компанией на покупку до 18 миллионов баррелей нефти в США в 2020 году. Соглашение не содержит каких-либо деталей и может быть не реализовано», - сообщает издание, не уточняя, о какой белорусской госкомпании идет речь и какая компания участвует в соглашении с американской стороны.

Впрочем, речь скорее идет, если вообще идет, о ни к чему не обязывающему протоколе о намерениях, который так часто подписывают белорусские представители на всякого рода выставках, форумах, конференциях и прочих мероприятиях. Иными словами – профанация или страшилка о готовящемся новом обороте белорусской внешнеполитической избушки на курьих ножках.

Отрывок текста и Daily Beast:

“The efforts culminated in a historic visit to Belarus earlier this month by Secretary of State Mike Pompeo. The State officials said Belarus’s state oil company signed a framework agreement with a North Dakota oil trading firm to buy up to 18 million barrels of U.S. oil in 2020. The deal didn’t include details and may not come to fruition. But it sent a signal to the Kremlin: Belarus doesn’t want Russia to be its one-stop-shop for energy”.