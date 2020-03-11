Украина выполнит оставшиеся требования МВФ за 2-3 недели

Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров. По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.

«Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель», - сказал премьер, передает УНИАН.

Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.

В начале декабря 2019 года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на 3 года в размере 5,5 млрд долларов. Она заменит принятую год назад программу кредитования "стенд- бай" на 3,9 млрд долларов, по которой Киев получил только около 1,4 млрд долларов.

МВФ для возобновления кредитной программы выдвигал тогда два условия - отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принятие закона о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.