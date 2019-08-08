Нацбанк Украины говорит о новом кредите МВФ на $5-10 млрд

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

«Украине необходима новая программа МВФ, — сказал Сологуб. — Объем финансирования зависит от ее сроков. Мы считаем, что это может быть от $5 до 10 млрд», передает РБК.

По словам Сологуба, новая программа финансовой помощи Украине должна представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Замглавы Нацбанка Украины считает, что такой тип помощи является «более структурированным» инструментом по сравнению с действующим 14-месячным резервным соглашением (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.

МВФ предоставляет финансовую помощь странам, которые находятся в кризисе, в обмен на выполнение ряда требований организации. Заемные средства МВФ в рамках EFF предоставляются странам, которые сталкиваются с серьезными проблемами платежного баланса в среднесрочной перспективе из-за структурных недостатков экономики. По сравнению с помощью МВФ в рамках резервного соглашения (SBA) помощь в рамках расширенного соглашения (EFF) предусматривает более длительное участие в программе и более длительный период погашения кредита. Длительные сроки должны помочь стране провести структурные реформы.

Согласно базовому прогнозу украинского Нацбанка, Киев может получить первый транш от МВФ по новой программе в размере $2 млрд к концу этого года, а затем аналогичные годовые платежи в 2020 и 2021 годах, рассказал Сологуб.

По словам Сологуба, помощь МВФ важна не сама по себе, а как сигнал для других доноров Украины.

«Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже есть программа с МВФ», — сказал он.

Предыдущее соглашение о выделении Украине помощи от МВФ в размере $3,9 млрд было заключено в октябре 2018 года по модели SBA. Этот кредит рассчитан на 14 месяцев и был призван заменить более ранее соглашение с МВФ, заключенное по модели EFF в 2015 году.

Однако тогда Украина не смогла на 100% выполнить условия четырехлетней программы EFF. Согласно той программе Украина, в частности, обязалась провести антикоррупционную реформу, повысить цены на газ для населения и реорганизовать Государственную фискальную службу Украины. В итоге вместо запланированных $17 млрд Киев получил помощь на $8,4 млрд, а затем МВФ и вовсе заморозил транши.

После переговоров с МВФ в октябре 2018 года стороны договорились о более короткой программе кредитования по модели SBA. Украина планировала получить $5–6 млрд, однако в октябре 2018 года МВФ согласовал только $3,8 млрд.