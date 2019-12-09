МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества.

Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу, 7 декабря, между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой, сообщила пресс-служба МВФ.

«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ», — заявила глава МВФ Георгиева.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — уточнила она.