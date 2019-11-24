Украина не договорилась с МВФ о новой программе фонда

Международный валютный фонд, миссия которого провела в Киеве переговоры о новой программе поддержки реформ на Украине, сообщил в субботу, что дискуссия с украинскими властями продолжится.

Представители МВФ с 14 ноября обсуждали в Киеве программу, которая может прийти на смену действующему кредиту stand-by, срок которого истекает в январе, передает Reuters

“Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики”, - говорится в сообщении МВФ.

Украина хочет договориться о новой трехлетней программе на сумму примерно $5–6 миллиардов, которая могла бы поддержать экономический рост и стать сигналом для инвесторов, что правительство избранного в этом году президента Владимира Зеленского привержено реформам.

“Дискуссии продолжатся в ближайшие недели”, - говорится в сообщении МВФ.

Ранее МВФ заявлял, что обсуждает с украинскими властями такие проблемы, как обеспечение независимости центрального банка, будущее национализированного в 2016 году крупнейшего в стране ПриватБанка, действия властей, направленные на возврат средств, выделенных на поддержку банков.