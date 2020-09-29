Украина планирует отказаться от кредитов МВФ в 2023 году

Министерство финансов Украины поставило задачу отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 году.

«В конкретно данный жизненный цикл страны, а это 2020-2021 годы, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В стратегии Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году. Но до этого времени мы должны быть честными партнерами», - заявил глава ведомства Сергей Марченко в интервью украинскому изданию «Страна».

Марченко сообщил, что у Киева с МВФ партнерские отношения, поэтому перед тем, как проект государственного бюджета страны на 2021 год был отправлен в Верховную раду, весь пакет документов по бюджету был передан МВФ, передает ТАСС.

Глава Минфина подтвердил, что в Киеве ожидают очередную миссию фонда в октябре-ноябре, при этом в МВФ назвали условия для дальнейшего сотрудничества «согласование бюджета на 2021 год», а также аудит госбюджета, предназначенного для борьбы с пандемией коронавируса. «Ждем от МВФ, как этот аудит должен проходить. Но аудит будем проводить мы, страна Украина. При этом аудиторская служба возьмет во внимание рекомендации МВФ», - пояснил министр.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что фонд продолжает обсуждать с Киевом условия и обязательства Украины в рамках одобренной в начале июня новой кредитной программы. При этом он не стал напрямую комментировать ситуацию вокруг решения Конституционного суда Украины о признании неконституционным назначения директором Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Райс подчеркнул, что создание эффективной системы противодействия коррупции «было критически важным элементом контактов МВФ с Украиной на протяжении последних нескольких лет».

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву 5 млрд долларов. В МВФ сообщили, что первый транш Киев получит «незамедлительно», последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия. Так, первый транш в размере 2,1 млрд долларов страна получила 12 июня. При этом правление Национального банка Украины рассчитывает получить следующий транш кредита МВФ до конца текущего года.

Для подписания меморандума с МВФ, который открыл доступ к новой кредитной программе, Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу сельскохозяйственной земли и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Документом, который 11 июня был опубликован фондом, предусмотрено ужесточение бюджетной политики Украины, продолжение пенсионной реформы и изменение устава компании «Нафтогаз». Кроме того, продолжится реформа здравоохранения и системы образования. Документом предусмотрено повышение цен на газ для украинцев и тарифов на отопление.