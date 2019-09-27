МВФ: Украина не может справиться с коррупцией

Украина и Международный валютный фонд продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении по итогам миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 26 сентября, под руководством Рона ван Родена.

«Миссия приступила к обсуждению новой трехлетней поддержки, которая может быть предоставлена в рамках программы расширенного финансирования МВФ, – говорится в заявлении. - Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели».

Отмечается, что после выборов украинские власти получили возможность провести необходимые реформы и поставили перед собой амбициозную задачу по преобразованию экономики для достижения более сильного роста и повышения уровня жизни украинцев при сохранении макроэкономической стабильности.

Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны.

«Рост сдерживается слабой деловой средой — недостатками в правовой базе, широко распространенной коррупцией и значительной частью экономики, в которой доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что вредит конкуренции и инвестициям», — говорится в заявлении.

В МВФ отметили, что экономика Украины растет в среднем на 2,5–3,5% за год, однако уровень ВВП на душу населения равен 20% от среднеевропейского. По этому показателю Украина занимает вторую строчку снизу среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Главным отличием реформ на Украине от тех, что проводят соседние страны, является качество правовой институциональной базы, считает миссия МВФ. «Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении.

Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона. Это ограничивает рост производительности труда (данный показатель на Украине равен 10% от среднеевропейского, пояснили в МВФ), создание рабочих мест и повышение качества жизни.

По мнению главы миссии МВФ, экономическая политика Украины должна быть направлена на поддержание макроэкономической стабильности при одновременном создании условий для увеличения темпов роста. «Это требует поддержания разумной налогово-бюджетной политики для обеспечения приемлемого уровня задолженности, повышения эффективности расходов и достижения результатов, в том числе в области здравоохранения и образования, и поддержки уязвимых домохозяйств посредством целенаправленной системы социальной защиты», — заявил Рон ван Руден.

Ускорение темпов роста экономики потребует структурных реформ, в том числе направленных на противодействие коррупции и усиление конкуренции. Кроме того, необходимо снизить роль государства и олигархов в экономике, считают в МВФ.

Очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве 12 сентября. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года. В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ, передает УНИАН.

Вчера, 26 сентября, в СМИ появилась информация о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии МВФ относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

В украинском представительстве МВФ не стали комментировать эти слухи, а в Министерстве финансов Украины заявили, что переговоры с кредитором относительно новой программы находятся «в активной стадии».