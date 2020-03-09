Последнее обновление: 09.03.2020 15:00

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка РБ.

"Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сложившийся по итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть. В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке", - заявил пресс-секретарь Национального банка РБ Александр Тимошенко.

Он отметил, что регулятор не намерен устанавливать какие-либо показатели по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения. При этом, представитель Нацбанка не исключил вероятности укрепления курса нацвалюты в ближайшей перспективе.

"Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам", - сказал Тимошенко.

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