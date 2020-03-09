Белорусский рубль упал на 5% к доллару на торгах БВФБ 9 марта 2020 г.

Торги валютами на БВФБ в понедельник, 9 марта 2020 года, закончились отнюдь не столь мрачно, хотя в ходе торгов падение белорусского рубля к доллару достигало порядка 11%.

В итоге, курс доллара вырос на 11.22 копейки или 5.01% до 2.3518 рубля.

Курс евро вырос на 15.72 копейки или 6.24% до 2.6750 рубля.

Курс российского рубля снизился на 15.87 копейки или 4.78% до 3.1628 рубля.

Сегодня премьер РБ Сергей Румас заявил, что Нацбанк не будет искусственно удерживать курс нацвалюты и тратить на это золотовалютные резервы. Тем не менее, что-то явно повлияло на ход торгов валютами ближе к концу торговой сессии: либо Нацбанк вышел с интервенциями вопреки заявлениям, либо Нацбанк устно рекомендовал участникам «успокоиться», либо участники сами смогли совладать с паникой и успокоились понимая, что 10-12% падение курса нацвалюты за один день не соответствует никаким реалиям.