Курсы наличной валюты в банках Минска на 9 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,033 рубля и составил 2,275 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,045 рубля и составил 2,3 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,085 рубля и составила 2,599 рубля, минимальная продажа выросла на 0,095 рубля и составила 2,627 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(снизился на 0,19 рубля), минимальный курс продажи составил 3,2(снизился на 0,15 рубля).