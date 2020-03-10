Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,065 рубля и составил 2,34 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,068 рубля и составил 2,368 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,059 рубля и составила 2,658 рубля, минимальная продажа выросла на 0,062 рубля и составила 2,689 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18(вырос на 0,05 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23(вырос на 0,03 рубля).