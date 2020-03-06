Банки РБ второй месяц выступают валютными донорами

Белорусские банки второй месяц подряд в текущем году выступают условными донорами иностранной валюты, свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси. Чистая продажа иностранной валюты банками РБ в январе-феврале 2020 года составила $186,6 млн.

Покупка иностранной валюты банками и НКФО Беларуси в феврале 2020 года составила $3462,1 млн., что на $228,8 млн. или 7,08% больше, чем в январе текущего года. С начала года покупка валюты банками и НКФО составила $6695,4 млн.

Продажа иностранной валюты банкам и НКФО Беларуси в феврале 2020 года составила $3549,1 млн., что на $216,2 млн. или 6,49% больше, чем в январе текущего года. Продажа валюты банкам и НКФО с начала года составила $6881,9 млн.

Чистая продажа валюты банками и НКФО составила $87,0 млн., что на $12,6 млн. или 12,65% меньше, чем в январе текущего года. С начала года чистая продажа валюты банками и НКФО составила $186,6 млн.

Основной оборот по покупке-продаже валюты банками и НКФО приходится на внебиржевой рынок, доля которого составляет 60,32%. Доля операций на БВФБ составляет 22,17%. Оставшиеся 17,5% приходятся на операции на наличном рынке валюты.