Еврокомиссия предложила запретить с 2035 года выпуск авто на традиционном топливе

Еврокомиссия (ЕК) предложила в среду обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза.

Этот документ представили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пять ключевых еврокомисаров на первой с начала пандемии полноценной пресс-конференции в Еврокомиссии с личным участием журналистов, передает ТАСС.

"Сегодня мы представляем всеобъемлющий пакет предложений, который должен гарантировать достижение нашей задачи по сокращению углеродных выбросов на 55% [по сравнению с 1990 годом] и по строительству углеродной нейтральной экономики к 2050 году", - заявила фон дер Ляйен.

Документ закладывает новые подходы к регулированию европейской энергетики, всех видов транспорта, строительного сектора, промышленности, инфраструктуры, предполагает значительное расширение системы торговли углеродными квотами, в том числе на авиацию и водный транспорт, экологические тарифы на импорт, концепцию поглощения углерода путем массовой высадки лесов, а также создание финансовых инструментов на сумму свыше €100 млрд для снижения социального ущерба от этих сложных мер.

В частности, Еврокомиссия предложила запретить с 2035 года выпуск в ЕС автомобилей на традиционном топливе, ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в Евросоюз стали, алюминия и цемента и ввести прогрессивные климатические тарифы для воздушного и морского транспорта. ЕК предложила расширить систему торговли углеродными квотами на самолеты и морские суда.

"Нам необходимо сделать это, потому что только одно судно производит столько же углеродных газов, сколько 80 тыс. машин ежедневно", - сказала в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предложила создать фонд в €144,4 млрд до 2032 года для смягчения социальных последствий перехода Евросоюза к "чистой экономике", говорится в плане действий.

"Предлагается создать новый Фонд социального климата для предоставления государствам-членам целевого финансирования, чтобы помочь гражданам финансировать инвестиции в энергоэффективность, новые системы отопления и охлаждения и более чистую мобильность. Фонд социального климата будет финансироваться из бюджета ЕС, используя сумму, эквивалентную 25% ожидаемых доходов от торговли выбросами для строительства и автомобильного транспорта", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что фонд "предоставит государствам-членам финансирование в размере €72,2 млрд на период 2025-2032 годов на основе целевой поправки к многолетним финансовым рамкам". "С предложением использовать соответствующие средства государств-членов фонд мобилизует €144,4 млрд для социально справедливого перехода", - говорится в документе.

Евросоюз должен высадить на своей территории 3 млрд деревьев к 2030 году, чтобы добиться поглощения 310 млн тонн углеродных выбросов, отмечается в плане.

"Сельское хозяйство устанавливает общую цель ЕС по абсорбции углерода естественными поглотителями, эквивалентную 310 млн тонн выбросов к 2030 году. Национальные целевые показатели потребуют от государств-членов заботиться о своих поглотителях углерода и расширять их для достижения этой цели", - говорится в нем.

ЕК подчеркивает, что "к 2035 году ЕС должен стремиться к достижению климатической нейтральности в секторах землепользования, лесного хозяйства и сельского хозяйства, включая также сельскохозяйственные выбросы, не связанные с CO2, такие как выбросы от использования удобрений и животноводства".

«Лесная стратегия ЕС направлена на повышение качества, количества и устойчивости лесов ЕС. Она поддерживает лесоводов и основанную на лесах биоэкономику, сохраняя при этом устойчивый сбор урожая и использование биомассы, сохраняя биоразнообразие и разрабатывая план посадки 3 млрд деревьев по всей Европе к 2030 году", - добавила ЕК.