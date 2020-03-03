Последнее обновление: 03.03.2020 13:40

В Украине зафиксирован первый случай коронавируса

В Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", - сказал Ляшко, передает УНИАН.

"Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию ВОЗ, но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными людьми, с которыми контактировала этот человек", - добавил Ляшко.

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 117 летальных, выздоровели 48017 человек.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование