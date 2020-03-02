Турция усиливает военную операцию в сирийском Идлибе

Турецкая ПВО в воскресенье сбила два сирийских истребителя над провинцией Идлиб, контролируемой протурецкой сирийской оппозицией. Согласно сообщениям, пилоты катапультировались и остались живы.

Вооруженные силы Турции также атаковали военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии в районе Нейраб в провинции Алеппо. В результате операции объект стал «непригодным для использования».

Турецкое агентство Anadolu без ссылки на источник утверждает, что Турция разрушила аэродром. Удар по нему нанесли силами беспилотников и артиллерии турецких Вооруженных сил.

Сирийские войска использовали аэродром для атак на военных Турции и населенные пункты в Идлибе.

На земле продолжаются интенсивные столкновения между сирийской армией и оппозицией. Турция поддерживает своих сторонников огнем, нанося удары по сирийским противовоздушным комплексам и бронетехнике.

Напряженность в Идлибе резко усилилась после того, как вечером 27 февраля 33 турецких военных были убиты в результате налета сирийской авиации на отбитый оппозицией накануне город Серакиб, передает BBC.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая по телевидению в воскресенье, заявил, что с момента начала операции, получившей название "Весенний щит", турецкие войска "нейтрализовали" 2212 сирийских правительственных военных, уничтожили 103 танка, восемь вертолетов, один беспилотник, а также ракетные пусковые установки и другое военное снаряжение.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра монитоинга прав человека, потери сирийской армии составили 74 военнослужащих.

Ситуация в Идлибе заставила опасаться начала конфликта между Турцией и Россией, поддерживающей режим в Дамаске. Однако Хулуси Акар сказал, что его страна этого не хочет.

"Мы ожидаем, что Россия остановит нападения со стороны [сирийского] режима, - заявил он. - Мы не имеем ни желания, ни намерения сталкиваться с Россией".

На следующей неделе президенты Эрдоган и Путин планируют обсудить проблему Идлиба в ходе личной встречи. 5 марта в столице Хорватии Загребе с той же повесткой дня встречаются министры иностранных дел Евросоюза.

Граничащая с Турцией провинция Идлиб на северо-западе Сирии - последняя компактная территория страны, находящаяся под контролем противников режима Башара Асада и служащая убежищем для примерно 3,5 миллиона сирийцев, не желающих признавать его власть.

Начиная с декабря прошлого года сирийские правительственные войска последовательно занимают там один населенный пункт за другим, вытесняя формирования джихадистов и поддерживаемой Турцией умеренной оппозиции.

Это наступление уже заставило около миллиона человек сняться с мест и переместиться ближе к турецкой границе. Турция, уже принявшая на своей территории порядка 3,7 млн беженцев, в основном из Сирии, заявляет, что не имеет ресурсов для обустройства новых.

Согласно сочинскому соглашению 2018 года между Россией и Турцией, последняя разместила в Идлибе свои наблюдательные посты в качестве гарантии безопасности беженцев.

В начале февраля президент Эрдоган заявил, что если сирийские войска к концу месяца не уйдут из Идлиба, турецкая армия силой выдворит их оттуда.

Пока турецкие и сирийские войска обмениваются воздушными и артиллерийскими ударами

Россия и Турция расходятся во мнениях касательно причин нынешнего сирийского продвижения в провинцию. Москва обвиняет анти-асадовскую оппозицию, по выражению пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в "террористических вылазках из Идлиба". Анкара считает, что сирийское правительство просто хочет установить контроль над всей страной в нарушение сочинского соглашения.

Россия заявляет, что ее силы не участвовали в последних столкновениях в районе Серакиба, в том числе в авианалете, приведшем к гибели турецких военных, и Турция таких обвинений официально не выдвигает.

Россия недавно заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о гуманитарном перемирии в Идлибе, заявив, что единственное решение - изгнать из страны всех, кого она называет террористами.

Сирийское правительство в ответ на обвинения в зверствах в отношении гражданского населения, также отвечает, что освобождает Идлиб "от террористов".

В пятничном телефонном разговоре, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность развитием событий и высказались за дальнейшую плотную координацию действий России и Турции по стабилизации в провинции Идлиб.

Турция имеет протяженную границу с Сирией, что сделало ее главным местом, куда направляются сирийские беженцы.

В субботу президент Эрдоган заявил, что его страна не может далее справляться с наплывом людей и больше не будет препятствовать тем из них, кто хочет двинуться дальше в Европу.

Кроме того, Анкара стремится не допустить установления контроля сирийских курдов над приграничными районами. опасаясь усиления курдского национализма у себя дома. Сирийские курды ранее были главными союзниками США в регионе, но после решения Дональда Трампа вывести большую часть американских войск из Сирии заключили альянс с правительством в Дамаске.

Турция хотела бы сама контролировать эти районы с двоякой целью: создать военный заслон от курдских формирований и разместить там сирийских беженцев.