Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 329 сирийских военных в Идлибе

Турция в ответ на действия Сирии нейтрализовала 329 сирийских военных в Идлибе. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает NTV.

По его словам, Турция открыла огонь по 200 сирийским целям. Также были сбиты пять вертолетов и уничтожены более 60 единиц сирийской военной техники. Министр добавил, что Турция продолжает атаковать сирийские позиции в соответствии с планом, передает РБК.

В ночь на 28 февраля Турция сообщила, что сирийские военные нанесли авиаудар по турецким позициям в Идлибе. В результате погибли 33 человека. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности, а затем Анкара нанесла ответные удары по позициям правительственных сил Сирии с земли и воздуха.