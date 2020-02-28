Последнее обновление: 28.02.2020 14:37

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 329 сирийских военных в Идлибе

Турция в ответ на действия Сирии нейтрализовала 329 сирийских военных в Идлибе. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает NTV.

По его словам, Турция открыла огонь по 200 сирийским целям. Также были сбиты пять вертолетов и уничтожены более 60 единиц сирийской военной техники. Министр добавил, что Турция продолжает атаковать сирийские позиции в соответствии с планом, передает РБК.

В ночь на 28 февраля Турция сообщила, что сирийские военные нанесли авиаудар по турецким позициям в Идлибе. В результате погибли 33 человека. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности, а затем Анкара нанесла ответные удары по позициям правительственных сил Сирии с земли и воздуха.

Ранее по теме
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование