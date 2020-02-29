Эрдоган сообщил об уничтожении складов с химическим оружием в Сирии

Турция нанесла удары по ряду объектов в сирийской провинции Идлиб. При этом подвергнуты массированному обстрелу и уничтожены комплексы по созданию химического оружия, склады с химическим оружием, комплексы противовоздушной обороны и взлетно-посадочные полосы.

Как сообщил президент Турции, в общей сложности уничтожены более 300 военных транспортных средств, в том числе более 90 танков. В свою очередь представитель турецкого правительства сообщил, что разрушенный турецкой авиацией комплекс по созданию химического оружия находился в 13 километрах к югу от Алеппо. Подтверждения с сирийской стороны пока не поступало.

Эрдоган также заявил, что не понимает намерений России в сирийском конфликте. По его словам, во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он предложил Москве не вмешиваться в противостояние между турецкими силами в Идлибе и сирийскими войсками. Он также спросил у Путина, каковы цели Москвы в Сирии.

«Я открыто спросил у Путина: «Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути», - рассказал он, добавив, что на сирийской территории орудуют 40-60 тысяч вооруженных и хорошо обученных террористов, в том числе из Рабочей партии Курдистана. «Нам обещали, что силы YPG и PYD будут выведены из региона. Однако ни Россия, ни США не сдержали слово», - сказал Эрдоган.

«Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии, - заявил в субботу Эрдоган, выступая в Стамбуле. - Полтора миллиона сирийцев на данный момент скопились у турецкой границы. Эти люди бегут от насилия и беззакония, чинимого режимом Башара Асада».

По его словам, не найдя понимания в Европе, Анкара отказывается сдерживать на своей территории 3,5 миллиона сирийских беженцев и открывает им двери в ЕС. «По состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тысяч беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25-30 тысяч. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу», - сказал он.

По словам Эрдогана, Турция не намерена с помощью сирийского конфликта расширять свою территорию. Анкара продолжает усилия по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль всей сирийской границы, отметил он.

Конфликт между Турцией и Сирией обострился 27 февраля, когда в результате воздушного удара в идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Анкара возложила ответственность за авианалет на Дамаск. Активную поддержку продвижению сторонников президента Сирии Асада оказывает Россия, подчеркивают турецкие власти.

Турецкие военные в ночь на 28 февраля нанесли с земли и воздуха удары по позициям сирийских правительственных сил. В ответ на произошедшее экстренное заседание в Совбезе ООН запросил сразу ряд стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.