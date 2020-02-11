Турция нанесла массированный удар по Сирии после провала переговоров с Россией

Вооруженные силы Турции в понедельник нанесли массированный удар по позициям сирийской армии в ответ на обстрел турецкой военной базы в Тафтаназе (провинция Идлиб), в результате которой погибли пятеро военных.

Как сообщает Reuters, 115 объектов армии Башара Асада подверглись артиллерийскому обстрелу. В результате более 100 «солдат режима были нейтрализованы», уничтожены три танка, две огневые точки и вертолет, заявили в турецком Минобороны, передает Reuters.

Инцидент, ставший серьезным прямым столкновений между турецкими и сирийскими войсками в ходе почти девятилетнего конфликта в Сирии, произошел после того, как в Анкере провалились переговоры замглавы МИД Турции с делегацией дипломатов.

В конце января президент Реджеп Эрдоган обвинил Москву в срыве всех договоренностей по провинции Идлиб - последнему району Сирии, который не контролируется Асадом и в котором армия при поддержке российских ВКС продолжает наступательную операцию, вынуждая сотни тысяч человек покинуть свои дома.