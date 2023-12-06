Microsoft полностью прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2028 года

Microsoft объявила, что поддержка для Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Однако компания также предложит программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 10, чтобы дать организациям достаточно времени для подготовки к возможному обновлению. Организации смогут приобрести расширенные обновления безопасности годовой подпиской до 14 октября 2028 года. Это обновление будет охватывать только критические и важные обновления безопасности, а техническая поддержка не будет предоставляться.

Есть также альтернативный вариант – миграция на Windows 11 с помощью подписки на Windows 365. Компьютеры, переходящие на Windows 11 через эту подписку, будут продолжать получать расширенные обновления безопасности в течение трех лет без дополнительных затрат.

Однако Microsoft также планирует расширить программу ESU на частных лиц с целью привлечь больше пользователей, поскольку Windows 10 остается популярной операционной системой. Данные Statcounter показывают, что в настоящее время Windows 10 пользуются 68,02% пользователей, тогда как Windows 11 – только 26,63% пользователей. Более подробно и цены на программу ESU будут объявлены позже.