Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty за $68,7 млрд

Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard, разработчика культовых игр Warcraft, Diablo и Call of Duty, заплатив за нее $68,7 млрд.

За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по $95, что почти в полтора раза выше уровня закрытия предыдущих торгов ($65,39). После объявления о сделке стоимость бумаг Activision Blizzard на премаркете выросла примерно на треть.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

По условиям сделки к Microsoft перейдут права на культовые игровые франшизы (кроме уже названных это в том числе Starcraft, Overwatch, Candy Crush), а также права на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

В сообщении о сделке отмечается, что впоследствии ее игры будут добавлены в подписной сервис Game Pass (доступен владельцам Xbox и PC), что обеспечит ему одну из самых привлекательных и разнообразных линеек игрового контента. При этом Microsoft рассчитывает усилить свои позиции и в сегменте мобильных игр, передает РБК.

Главным конкурентом Microsoft на игровом рынке выступает японская корпорация Sony. По статистике консалтинговой компании Ampere Analysis за третий квартал 2021 года, Sony продала 12,8 млн консолей PlayStation 5, тогда как Microsoft — лишь 6,7 млн Xbox Series X/S — в два раза меньше. Абсолютным лидером со значительным отрывом остаются приставки Switch от Nintendo — 89,7 млн.

Выручка Sony от игрового направления и сетевых сервисов за первый квартал 2021 финансового года (завершился 30 июня 2021-го) составила ¥615,8 млрд ($5,36 млрд). В отчете Microsoft за четвертый квартал 2021 финансового года (календарно завершился 30 июня 2021-го) точные показатели выручки от игр не указываются, отмечается лишь, что она увеличилась на $357 млн за счет роста продаж оборудования Xbox, частично компенсированного снижением спроса на контент и услуги компании.

Activision Blizzard в отчете о результатах второго квартала 2021 года (завершился 30 июня 2021-го) сообщила о выручке $2,3 млрд (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16%). Из них $568 млн принесли продажи товаров, $1,7 млрд — внутриигровые траты пользователей, подписки и остальные сегменты.