США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции

Соединенные Штаты ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«США вводят санкции против 13 иностранных физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы», - отмечается в тексте, передает ТАСС.

В заявлении упомянут один гражданин КНР, который, по утверждению США, вовлечен в поставки продукции двойного назначения Пакистану. В заявлении не приводятся ни имена россиян, ни названия российских компаний, попавших под новые санкции.

«[Двухлетние прямые] рестрикции включают запрет на американские закупки, помощь и экспорт, - отметил госсекретарь. - Введение данных мер подчеркивает, что иранская ракетная программа вызывает значительную озабоченность в плане распространения. Санкции вводятся в соответствии с нашими усилиями сделать все возможное, чтобы не допустить развития Ираном своего ракетного потенциала».

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением Помпео.

В чем конкретно заключаются предъявляемые организациям и физическим лицам претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.