Последнее обновление: 24.05.2019 16:38

США планируют штрафные меры против стран, манипулирующих валютой

США угрожают ввести санкции в отношении стран, которые искусственно занижают курс национальной валюты. Министр торговли США Уилбур Росс в четверг, 23 мая, заявил, что предложил принять закон, предусматривающий штрафные пошлины на импорт товаров из стран, которые "девальвируют свою валюту по отношению к доллару" и тем самым "дотируют свой экспорт". При этом Росс не назвал никакой страны, однако ранее президент Дональд Трамп многократно упрекал Китай в том, что тот поддерживает экспорт своих товаров низким курсом национальной валюты.

По словам Росса, предложенный им законопроект направлен на то, чтобы другие государства не имели возможности использовать валютную политику во вред американским компаниям и рабочим. В законопроекте перечислены критерии, согласно которым министерство торговли будет решать, в каких случаях могут быть введены штрафные пошлины, заявил министр, не пояснив, как будет определять, что тот или иной товар продается в США по заниженной цене из-за манипуляций с курсом валют.

Официально США не обвинили ни одну из стран в искусственной девальвации валюты. Однако в полугодовом отчете министерство финансов США в октябре 2018 года упрекнуло Китай в недостаточной прозрачности валютной политики. Кроме того, под наблюдением американского Минфина кроме КНР находятся Германия, Швейцария, Япония, Южная Корея и Индия. Минфин США оперирует при этом такими критериями, как валютная интервенция и высокий профицит торгового баланса.

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