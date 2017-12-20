США ввели санкции против двух военных предприятий РФ

Министерство торговли США ввело санкции в отношении двух российских компаний, работающих на военно-промышленный комплекс РФ. Соответствующее решение было опубликовано в федеральном реестре США.

Санкции касаются акционерного общества "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и Федерального научно-производственного центра "Титан-Баррикады".

"Эти компании производят для российского министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности. Поэтому есть достаточно оснований считать, основываясь на конкретных и понятных фактах, что они были привлечены к действиям, противоречащим национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов ", - говорится в сообщении.

Согласно решению, министерство вводит режим экспортного лицензирования на продукцию компаний, попавших в черный список, а также на связанные с ними товары из других стран.

Напомним, в октябре Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, которые подпадают под американские санкции.

В перечень вошли 39 компаний, среди которых "Калашников", "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Алмаз-Антей" и другие.