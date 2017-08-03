Последнее обновление: 03.08.2017 13:13

Трамп подписал закон о санкциях против России

Категории: США Санкции

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана.

Об этом в среду, 2 августа, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

В сообщении говорится, что Трамп подписал закон, но к нему прилагается приложение с оговорками от администрации президента касательно последствий и конституционности некоторых положений.

В заявлении Трампа нет сигнала о намерении обойти аспекты закона, пишет издание. Зато Трамп готов действовать согласно своих конституционных полномочий. "Эта речь оставляет пространство для интерпретации, каким образом будет воплощаться этот закон", - пишет Bloomberg.

Предостережение Трампа касаются четырех сфер: посягательство на орган исполнительной власти, неумышленный ущерб американским компаниям и бизнесу, а также международным партнерам США, а также ограничение гибкости администрации действовать в согласии с союзниками в борьбе с Россией.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не поддерживает новые санкции против России, однако подпишет принятый Конгрессом закон.

Напомним, обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снять санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.

В конце прошлой недели Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Владимир Путин в воскресенье заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

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