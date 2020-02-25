Объем переработки нефти в Казахстане в 2019 году вырос до 17,2 млн тонн

Объем переработки нефти в Казахстане в 2019 году составил 17,2 млн тонн, увеличившись на 4,4% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщил во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Министерства энергетики республики Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

По его словам, объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросина, дизельного топлива, бензина, мазута) в минувшем году увеличился на 9,5% к 2018 году.

«План текущего года составляет 12,5 млн тонн. Следует отметить, что планы были рассчитаны исходя из внутреннего потребления нефтепродуктов. При этом, у нас есть резерв для того, чтобы увеличить объем переработки в течение года в случае необходимости», - цитирует министра пресс-служба Минэнерго.

Как он отметил, благодаря завершенной модернизации казахстанских НПЗ, потребность внутреннего рынка полностью обеспечивается за счет собственного производства.

«По итогам года обеспеченность рынка бензином, дизтопливом и авиакеросином достигла 100%. В июле 2019 года после снятия запрета начался экспорт бензина в страны Европы и Центральной Азии. Объем экспорта бензина составил 180,7 тысячи тонн», - уточнил Ногаев.

По данным ведомства, в целях исключения фактов образования дефицита ГСМ, министерством введен запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом, который будет продлеваться каждые шесть месяцев. «В этой связи поручаю уполномоченным лицам принять необходимые меры по продлению сроков приказа», - указал Ногаев.