Казахстан не планирует покупать российский газ для собственных нужд

Казахстан пока не планирует покупать российский газ для собственных нужд. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Мы пока не планируем, будет зависеть от индикативного баланса", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос, какой объем российского газа может закупать Казахстан для собственных нужд.

Он также сообщил, что республика рассчитывает добыть в следующем году до 94 млн тонн нефти.

"От 90 до 94 млн тонн, в этом диапазоне", - сказал Саткалиев журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о планах добычи нефти на 2024 год.

В 2023 году добыча нефти в республике планируется на уровне 89 млн тонн.