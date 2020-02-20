Посол США в Германии Гренелл станет директором Национальной разведки

Посол США в Германии Ричард Гренелл станет новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны.

Президент США Дональд Трамп объявил о его назначении вечером в среду, 19 февраля. Гренелл "исключительно хорошо" выполнял свою работу на посту дипломата, подчеркнул глава Белого дома, передает DW.

Трамп также поблагодарил действующего и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра за "замечательную работу" и не исключил, что тот получит иную должность в администрации США. "Мы с нетерпением ожидаем тесной работы с ним", - добавил Дональд Трамп.

Ричард Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес властей ФРГ.

Джозеф Магуайр исполнял обязанности главы Национальной разведки США с 16 августа 2019 года. До этого он руководил Национальным центром по борьбе с терроризмом.