Трамп назначил четвертого главу своей администрации за три года

Новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет конгрессмен от штата Северная Каролина республиканец Марк Медоуз. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

«Я рад сообщить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома», — написал американский лидер.

Трамп также отметил, что давно знает Медоуза и ранее уже работал с ним. «И у нас очень хорошие отношения», — резюмировал президент.

В следующем сообщении в Twitter Трамп поблагодарил нынешнего исполняющего обязанности руководителя Белого дома Мика Малвейни и указал, что тот займет пост спецпосланника США по Северной Ирландии, передает РБК.

Медоуз станет четвертым руководителем аппарата Белого дома за время президентства Трампа. С декабря 2018 года и.о. главы аппарата Белого дома был Малвейни; ранее этот пост также занимали Джон Келли и Рейнс Прибус.