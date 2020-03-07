Последнее обновление: 07.03.2020 10:07

Трамп назначил четвертого главу своей администрации за три года

Категории: США Власть

Новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет конгрессмен от штата Северная Каролина республиканец Марк Медоуз. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

«Я рад сообщить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома», — написал американский лидер.

Трамп также отметил, что давно знает Медоуза и ранее уже работал с ним. «И у нас очень хорошие отношения», — резюмировал президент.

В следующем сообщении в Twitter Трамп поблагодарил нынешнего исполняющего обязанности руководителя Белого дома Мика Малвейни и указал, что тот займет пост спецпосланника США по Северной Ирландии, передает РБК.

Медоуз станет четвертым руководителем аппарата Белого дома за время президентства Трампа. С декабря 2018 года и.о. главы аппарата Белого дома был Малвейни; ранее этот пост также занимали Джон Келли и Рейнс Прибус.

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