Венесуэла проигнорирует санкции США против дочки "Роснефти"

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выразила "солидарность" с российской компанией "Роснефть", против дочерней компании которой Rosneft Trading ввели санкции в Вашингтоне.

PDVSA во вторник, 18 февраля, заявила, что "отклоняет" санкции США и обеспечит необходимую поддержку "Роснефти" для продолжения ее "легальной" коммерческой деятельности в Венесуэле.

Между тем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого более 50 государств признают временным президентом страны, тоже высказался за то, чтобы "Роснефть" продолжила работать в Венесуэле.

"Мы хотим, чтобы "Роснефть" участвовала в освобождении Венесуэлы, а не поддерживала диктатуру", - заявил он 18 февраля во время выступления в Национальной ассамблее.

В самой "Роснефти" американские санкции назвали "незаконными", "необоснованными" и "актом правового произвола". "Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства", - говорится в заявлении на сайте компании. "Роснефть" собирается "рассмотреть варианты юридической защиты" против этих санкций.

Сообщение о том, что США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading появилось на сайте американского Минфина ранее 18 февраля. Кроме того, в санкционный список включен председатель совета директоров и президент Rosneft Trading Дидье Касимиро. Он также входит в состав правления "Роснефти" и является вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике в компании.

"Rosneft Trading и ее президент выступили посредниками в продаже и транспортировке венесуэльской нефти. США полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро" , - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.